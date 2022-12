Take On Me de fondo: Revelan nuevo trailer de The Last of Us, la esperada serie protagonizada por Pedro Pascal

Basada en el popular videojuego de PS3, la serie The Last of Us presentó un nuevo trailer oficial, que fue publicado en la cuenta de Twitter de HBO.

La producción, que cuenta con la participación del actor Pedro Pascal como protagonista, tendrá su estreno el 15 de enero de 2023 y espera conmover a sus fanáticos, quienes ya se han expresado conmocionados por los anuncios sobre la serie.

“No puedo creer lo mucho que parece que estos chicos están haciendo justicia al juego. Las palabras no pueden describir lo emocionado que estoy por este programa, ¿se replicará el mejor juego de todos los tiempos en un programa de televisión? Ya veremos”, “esto se ve simplemente increíble. Me encanta que el trailer esté hecho con escenas completamente nuevas y no una copia de los juegos”, “quiero que mi familia experimente el terror que sentí al ver un clicker por primera vez”, escribieron algunos internautas en la red social.

Si bien ya había salido un adelanto de lo que será la serie, de hecho, el propio Pascal había mostrado algunas imágenes, este nuevo trailer oficial que se difundió durante la jornada de este sábado a través de las redes sociales de HBO marca la previa antes de su estreno el 15 de enero.

El elenco de la pieza audiovisual está compuesto por Joel, a quien dará vida el actor chileno Pedro Pascal, Ellie, interpretada por Bella Ramsey (Game of Thrones), Marlene (Merle Dandridge) y Bill (Nick Offerman).

The official #TheLastOfUs trailer is here.

From the Emmy award-winning creator of Chernobyl and the creator of the acclaimed video game, The Last of Us premieres January 15 on @hbomax. pic.twitter.com/os9eoannJz

— HBO (@HBO) December 3, 2022