The Mandalorian sigue dando de qué hablar. No solo por la actual segunda temporada denominada The Book of Boba Fett, sino que además por la revelación de la próxima incorporación que se sumará a la producción de Disney y que forma parte de un spin-off de la ya famosa saga de Star Wars.

Asimismo, para quienes aún no han visto todos los capítulos de la última entrega de la serie, tal vez no sea del todo recomendado leer la siguiente frase. Pero es importante destacar que el cazarrecompensas que sigue las creencias de los mandalorianos -interpretado originalmente por el actor chileno Pedro Pascal- retornará en la tercera temporada.

Una tercera temporada que también contará con el icónico actor Christopher Lloyd, según confirmó el sitio The Hollywood Reporter.

De esa manera, el “Doc” de Volver al Futuro aparecerá en esta serie como estrella invitada. Sin embargo, hasta el momento se desconocen detalles del papel que asumirá el intérprete de 83 años.

Por otro lado, tampoco se ha confirmado la fecha del estreno de esta tercera parte que actualmente está siendo grabada al sur de California, Estados Unidos.

Pero mientras los fanáticos y fanáticas de Star Wars esperan el lanzamiento, habrá otra producción que tendrá un pronto debut. Se trata de la serie Obi-Wan Kenobi, protagonizada por Ewan McGregor, y que será estrenada el próximo 25 de mayo.

