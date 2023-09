The Rolling Stones, Lady Gaga y Stevie Wonder: Así suenan juntos en Sweet Sounds Of Heaven

La icónica banda británica The Rolling Stones presentó su segundo sencillo, “Sweet Sounds Of Heaven”, parte de lo que será su próximo álbum Hackney Diamonds, que verá la luz el próximo 20 de octubre.

En esta canción, cuentan con la impresionante voz de Lady Gaga y la destreza musical de Stevie Wonder en teclados.

The Rolling Stones continúan demostrando su relevancia en la música con colaboraciones de alto calibre y una nueva producción que promete ser un hito en su legendaria carrera.

Una epopeya Gospel de los Stones

“Sweet Sounds Of Heaven” es una épica canción que supera los siete minutos, con aires del blues e influencias gospel, en la línea de clásicos como “You Can’t Always Get What You Want” y “Shine A Light”.

La inspiración llegó de forma espontánea cuando Mick Jagger, vocalista de los Stones, estaba en su casa en Londres, una soleada tarde, tocando en su piano los acordes Do, Fa y Si Bemol que en su conjunto logran detonar un estado de optimismo calma y vitalidad.

Dulces sonido del cielo: Un celebración espiritual

El tema parece hablar de la experiencia de sentir la presencia divina en nuestra cotidianidad. Hace referencia al dulce sonido del cielo que cae a la tierra y trae bendiciones del Padre y del Hijo. Refleja la importancia de proteger a los vulnerables de las dificultades de la vida.

También evoca una sensación de esperanza y conexión espiritual, celebrando la alegría de vivir, compartir y saciar la sed espiritual. Reconoce la dualidad de la vida, donde la luz y la sombra coexisten, y cómo siempre buscamos un propósito.

Colaboraciones de lujo

La canción fue grabada en diversos estudios, incluyendo Henson Recording Studios en Los Ángeles, Metropolis Studios en Londres y Sanctuary Studios en las Bahamas. La composición lleva la firma de Mick Jagger y Keith Richards. Durante las sesiones en Los Ángeles, The Rolling Stones invitó a Stevie Wonder y Lady Gaga a unirse en este track.

Ambos artistas han compartido escenario previamente con la banda inglesa. Lady Gaga se unió durante la gira 50 & Counting de “sus majestades satánicas” en 2012, interpretando Gimme Shelter. Por su parte, Stevie Wonder acompañó a los Stones en su tour americano en 1972, donde regularmente interpretaban un medley de “Satisfaction” y “Uptight (Everything’s Alright)”.

Una mirada a Hackney Diamonds

El álbum incluirá 12 canciones, con la participación póstuma del baterista Charlie Watts en “Mess It Up” y “Live By The Sword”. Esta última también cuenta con el bajo del exbajista de los Stones, Bill Wyman.

“Bite My Head Off” presenta el bajo de Paul McCartney, mientras que “Get Close” y “Live By The Sword” cuentan con el piano de Elton John.

“Angry” “Get Close” “Depending On You” “Bite My Head Off” “Whole Wide World” “Dreamy Skies” “Mess It Up” “Live by the Sword” “Driving Me Too Hard” “Tell Me Straight” “Sweet Sounds of Heaven” “Rolling Stone Blues”

Ve el video de The Rolling Stones, “Sweet Sounds Of Heaven”

