Se lo pelearon: Ex “protagonista de la música” cautivó a coaches de The Voice

Sorpresa fue lo que se llevaron los coaches de The Voice en el capítulo emitido la noche de este martes por las pantallas de Chilevisión.

Se trata del concursante Hernán Pelegri, de 45 años, quien participó en el extinto reality “protagonistas de la música” y cautivó a Beto Cuevas, Yuri, Gente de Zona y Cami, quienes se lo terminaron peleando.

Y es que bastó con escuchar los primeros segundos de la canción Ya no hay forma de pedir perdón para que Gente de Zona, Yuri y Cami se voltearan, no así Beto Cuevas, quien también quería pero no lo pudo hacer por ocupar todos sus cupos.

Con 30 años en la música, el cantante fue elogiado por los jueces, quienes realizaron diferentes ofrecimientos para que los escogiera.

Finalmente, Pelegri optó por Yuri, quien se levantó de su asiento para darle un gran abrazo de bienvenida.