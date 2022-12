Save your tears: The Weeknd tendrá un segundo concierto en Chile y esta es la fecha para la venta de entradas

Save your tears for another day (guarda tus lágrimas para otro día), si es que no alcanzaste a comprar entradas para el primer concierto de The Weeknd en Chile, ya que el artista canadiense sumó una nueva fecha en el Estadio Bicentenario La Florida.

Este nuevo show está agendado para el próximo 16 de octubre de 2023, una jornada después del que ya había sido anunciado.

Pero eso no es todo, porque la productora a cargo del evento dio a conocer que se suman como invitados Kaytranada y Mike Dean, para ambos días.

¡SEGUNDA FECHA DE @theweeknd EN CHILE! 🤩 Y se suman como invitad@s @KAYTRANADA y @therealmikedean para ambas fechas 🎉 ➡️ Preventa clientes @entel o pagando con tarjetas @Scotiachile 14 de dic 11 am

➡️ Venta general 15 de dic 11.01 am

🔗 Más info en https://t.co/4y89GHNzy5 pic.twitter.com/52sXEK3ZGc — DG Medios (@dgmedioschile) December 13, 2022

¿Cuándo comenzará esta nueva venta de entradas?

Para este segundo concierto, hay que considerar estas nuevas fechas de venta de tickets:

Preventa exclusiva para clientes Entel o quienes paguen con tarjetas Scotia tendrán una preventa exclusiva: A partir del 14 de diciembre a las 11am.

para clientes Entel o quienes paguen con tarjetas Scotia tendrán una preventa exclusiva: A partir del a las 11am. Público general: A partir del 15 de diciembre, a las 11:01am.

En ambos casos, las y los interesados en adquirir entradas deben ingresar al sitio web www.ticketmaster.cl.

¿Cuál es el valor?

El precio de las entradas fluctúa bastante, aunque se mantiene igual para ambos conciertos.

En el caso de galería, que es la más económica para el bolsillo, tiene un valor de $59.415 con cargo incluido; mientras que la más cara corresponde a la ubicación de Pit Andes y Pit Pacífico, con un precio de $344.840.