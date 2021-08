El cantante canadiense The Weeknd lanzó este viernes su nuevo tema Take My Breath, el primero de su nuevo álbum.

Después de dejar a sus seguidores boquiabiertos con su álbum After Hours, el artista, acostumbrado a estar en los primeros puestos de las listas musicales más importantes de todo el mundo, vuelve a sorprender con su canción y su nuevo video.

Desde hace cuatro días, el cantante comenzó a generar expectativas sobre su próximo material discográfico, pues publicó varias fotografías y adelantos de su nueva canción.

El estreno del video estaba programado para esta semana, antes del estreno de la película Escuadrón Suicida 2. Sin embargo, el plan fue cancelado por miedo de la compañía a que provocara ataques de epilepsia.

Por lo mismo, al principio del video agregaron un anuncio en la descripción del video para evitar esta clase de accidentes en las personas que lo vean.