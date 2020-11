Giovanna Grandón, más conocida como la Tía Pikachu, compartió una buena noticia a sus seguidores: ya tiene nuevos disfraces del popular pokémon de la serie que lleva el mismo nombre.

A través de su cuenta de Instagram la mujer, quien se hizo popular tras el estallido social como un personaje infaltable en las manifestaciones en Plaza Italia, contó que recibió la indumentaria como un regalo luego de que el de ella se rompiera tras un incidente con Carabineros el viernes pasado.

“Ya saben que me rompieron mi último traje de Pikachu, pero me alegra mucho contarles que mis pikasobrin@s me regalaron dos trajes nuevos, ¡¡son los mejores!!”, escribió.

“Ustedes me han enseñado mucho acerca del amor, el sentimiento de patria es real cuando te sientes acogid@ por tu pueblo. Que nadie nos quite esta unión que logramos en octubre de 2019”, continuó.

Con respecto a lo sucedido el viernes pasado, cuando fue golpeada y rociada con gas pimienta por la policía, Grandón afirmó que “el actuar de Carabineros no tiene sentido. Actuaron sin protocolo legal vulnerando nuestros derechos, ya que no estábamos tapando la calle ni ensuciando”.

“¿El problema son nuestros disfraces de protesta o nosotros? Nuestra manifestación es alegre, con baile y música. Pero esto no nos va a detener. El Apruebo fue el primer paso, pero aún hay mucho por lo que seguir unidos y luchando”, añadió.

Finalmente expresó que “sepan que siempre estaré para apoyar esta lucha, dejando los pies en la calle y ayudando a quienes más lo necesitan”.