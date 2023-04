Tía Pucherito y la muerte de su primera hija tras accidente en casa: “Fue tan atroz que desarmó el matrimonio”

“Siempre está conmigo”. De esa manera, María Pastora Campos, más conocida como la “Tía Pucherito” de Los Bochincheros, abordó una traumática experiencia que vivió muchos años atrás y que terminó con la muerte de su pequeña hija de un año.

Según contó la psicóloga en el último capítulo de La Divina Comida, la pequeña era su primera hija y nació en Uruguay. Pero luego viajó a Chile y cuando tenía un año sufrió “un accidente muy estúpido”.

“Ella golpeó un plato de una sopa caliente, y se quemó la parte interna de la mano (el antebrazo)”, dijo Campos.

El problema fue que a raíz de una presunta negligencia, la pequeña sufrió una septicemia que le quitó la vida en tres días.

Contó que cuando la llevaron al doctor por esta quemadura, él les dijo “pónganle agüita, una pomadita y envuélvanle, a la noche era fiebre, fiebre, fiebre. La llevamos a la posta y (nos dijeron) cómo se les ocurre forrarle a un bebé una quemadura, y nosotros seguimos las indicaciones de lo que nos dio el médico”, relató.

“Te juro y a la noche siguiente ya estaba fallecida, fue atroz, tan atroz que desarmó el matrimonio”, reveló Campos.

Finalmente confesó que desde entonces no podía volver al cementerio, reconociendo que “me han hecho entrevistas antes y creo que es primera vez que no lloro, primera vez que estoy en paz con el eso”.

Pero años después, una ex pareja la acompañó al cementerio y “agradecí mucho que me llevara y ya no sufro y voy tranquila, le llevo flores, le hablo y siempre está conmigo“, cerró.

