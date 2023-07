¡Tiemblan los Lulos! Esta es la infartante placa de nominación de esta semana en Gran Hermano

Los ánimos están lejos calmarse en la casa más famosa del mundo y, tal como ha sido la tendencia de cada semana, cada placa de nominación se ha vuelto más infartante que la anterior.

Así quedó demostrado este miércoles, cuando los jugadores revelaron sus dos votos que, en conjunto, llevarán a cuatro participantes a la instancia que será definida por la votación de público.

El primero en hacerlo fue Francisco Arenas, quien fue el primero en llegar al confesionario para realizar la apeticida nominación espontánea: Jorge Aldoney y Viviana Acevedo fueron sus elegidos.

“Pensé que se iba a tranzar a combos con Sebastián, no fue una buena reaccion por parte de él. Encuentro que es un caballero y buena persona, pero creo que no fue una buena reacción“, dijo al argumentar su decisión.

Rubén votó a Mónica

Luego llegó el turno de Constanza Capelli, quien dejó 2 votos para Skarleth Labra. “Me impactó que me responsabilizara por lo que hace un hombre adulto de 36 años. Creo que en la casa hay poca autocrítica y siempre se juzga al otro, en lugar de mirar hacia adentro”, expresó.

Más tarde ingresó Rubén Gutiérrez al confesionario, quien, de manera inesperada, entregó sus primeros votos a Mónica Ramos. “Siento que esa persona va a ir a modelar a esa placa. No ha tenido la oportunidad de estar ahí, ella va a ser valorada. Y un voto para Francisco, por dejarse influenciar por Sebastián”, explicó.

Skarleth v/s La Pincoya

Skarleth, por su parte, votó por Jennifer Galvarini “por convivencia”, pues aseguró que “es una persona que cambia mucho de personalidad”. “En una te regala chocolates y gomitas, y al otro te dice que eres una demonia y que te odia“, acusó.

La Pincoya, en consideración de los últimos conflictos en la casa, también votó por Skarleth. “Creo que su actuar es bien agresivo y mi otro voto a Alessia, siempre ella sale a la defensa de los demás pero ella no ve lo que hacen los demás, entonces no es una persona que queda neutral“, dijo.

Jorge se lanzó contra Los Lulos

Finalmente, Jorge Aldoney también emitió sus votos y, como es costumbre, no dejó a nadie indiferente. “Voto por Constanza porque siento que no le ha parado los insultos y malos tratos que ha tenido Sebastián conmigo, y siento que ha sido desleal en ese sentido“.

“Mi segundo voto es para Francisco, se me acercó y me dijo que no tenía ningún problema con que estuviera en la pieza, pero tengo que votar por esa pieza porque hay dos grupos“, concluyó el jugador.

Mira la placa final de nominación: