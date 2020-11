El pasado viernes 27 de noviembre, Bad Bunny sorprendió a sus fans con el estreno de El último tour del mundo, su tercer álbum en 2020 y el cuarto en su carrera solista.

A través de 16 canciones, el artista puertorriqueño se aventura en un mundo distinto a sus anteriores discos, x100PRE (2018), YHLQMDLG (febrero 2020) y Las que no iban a salir (mayo 2020), dejando la fiesta de lado y entrando de lleno en las letras más melancólicas, incluso con una presencia más evidente de guitarras y batería.

La placa también destaca por las colaboraciones con Jhay Cortez en el popular single Dákiti, Rosalía en La noche de anoche y ABRA en Sorry Papi.

Sin embargo, el álbum tiene una serie de curiosidades, las cuales podrían ayudar a entender el momento que vive el cantante e indagar más en sus gustos personales.

1. ¿Se retirará de la música?

Horas antes de lanzar el disco a las plataformas digitales, Bad Bunny publicó un clip promocional a su cuenta de Instagram, que dejó a sus fans con más dudas que certezas. En el video, el compositor aparece en una rueda de prensa, en la que anuncia su retiro, para posteriormente ver al propio cantante revisando esas declaraciones en la televisión.

Esto ha generado una expectación entre sus seguidores, pues temen que el cantante cumpla su promesa. En el track final de YHLQMDLG, titulado <3, contenía la siguiente estrofa: “En nueve meses vuelvo y saco otro, para retirarme tranquilo como Miguel Cotto”.

Precisamente, este fin de semana se cumplen los nueve meses, lo que lleva a pensar que la canción sea una declaración de intenciones reales.

2. “Hoy cobré” y el éxito

En Hoy cobré, tercer track de El último tour del mundo, es uno de los tantas canciones en que Benito se jacta de sus logros y todo el dinero que factura gracias a su carrera musical.

A lo largo del tema, hace hincapié en su poder adquisitivo, los lujos y todos los artículos materiales de los que puede gozar, ostentándolos. También nombra sus éxitos en Billboard y su participación en el All Star Weekend de la NBA al que fue invitado, comparándose a sí mismo con jugadores como LeBron James, Ray Allen y Stephen Curry.

3. Críticas al sistema educativo y laboral

En Maldita pobreza, el cantante narra una historia que se centra en el deseo de poseer el poder adquisitivo suficiente para comprar y regalar bienes de lujo para su novia. Sin embargo, ella no lo busca por dinero y él no tiene una situación económica como para realizar ese tipo de obsequios.

Llegando casi al final de la canción, Benito realiza una reflexión sobre el sistema educativo actual y la saturación del campo laboral que afecta a los recién egresados, a quienes le piden “años de experiencia” para poder ingresar a un trabajo. Además, aborda un problema social en que, ante la falta de oportunidades, muchos jóvenes optan por delinquir debido a la desesperación.

“Siete años estudiando, hasta que me gradué / Pero no encuentro trabajo en eso que estudié / Hoy quería salir, pero ando a pie / Te voy a contar lo que anoche soñé / Que me compré un palo y a alguien asalté”, dice.

4. Su colaboración con Rosalía

A través de redes sociales, se podía comprobar la amistad que existe entre el cantante puertorriqueño y la voz de Con Altura, por lo tanto, la idea de una posible colaboración se hacía cada vez más concreta. Finalmente, ambos artistas cumplen el anhelo de sus fans en La noche de anoche, un tema que habla de las inseguridades que surgen luego de un encuentro sexual en la noche anterior.

En conversación con Billboard, Bad Bunny explicó que “queríamos colaborar, pero no se había dado la oportunidad ni el momento ni la canción quizá”. Luego de un mensaje de Chris Jeday, productor del disco y de artistas como Wisin & Yandel y Daddy Yankee, se concretó la canción.

“Chris Jeday me manda una canción con una base que preparó con Rosalía y yo la escucho y le digo ‘ohh está cool’. La dejo ahí (hace un gesto de no tomar mayor importancia)… ¿y qué pasó? A los dos días estaba cantándola y cantándola”, afirmó.

5. “Yo visto así” se adelantó en un comercial

El séptimo track del álbum destaca la moda y estilo que ha cultivado el artista a lo largo de su carrera, quien rompe esquemas de la vestimenta considerada como “masculina” al utilizar faldas y pintarse las uñas, entre otros gustos, que se ha ganado tanto la admiración como el rechazo de una parte conservadora.

Además, el sentimiento del título de su segundo álbum de estudio YHLQMDLG (Yo Hago Lo Que Me Da La Gana) se expresa a lo largo de la canción, todo mediante referencias a ropa y marcas.

Una curiosidad de esta canción es que, anteriormente, ya se había adelantado en un comercial de Cheetos, como parte de una campaña llamada “Deja tu huella”.

6. La canción que puso sin querer en un live de Instagram

El pasado 3 de mayo, el cantante utilizó su cuenta para transmitir en directo algunas canciones que finalmente formarían parte de su tercer disco, Las que no iban a salir.

Antes de poner Baby tú me gustas, el artista puso sin querer sólo segundo de Haciendo que me amas, una de las canciones más emotivas del nuevo disco.

Al darse cuenta que no correspondía que los fans la escucharan, la cambió inmediatamente. “Esa va a salir, sí, algún día. No sé cuándo. Por poco me enfango ahí poniendo esa. Eso es un temazo, un temazo. Eso va a salir sí”, señaló en esa ocasión.

7. El homenaje a un histórico de la lucha libre

En Booker T, Benito hizo una alusión directa al ex luchador profesional estadounidense del mismo nombre, quien fue campeón mundial en la WCW y se le recuerda por su participación en la WWE. Incluso, casi al final del track agregó la voz del peleador con su característica frase “Can you dig it, sucka’?”.

Bad Bunny es bastante conocido por hacer constantes referencias a la lucha libre, tanto a movimientos como luchadores. Tanto es así, que el video oficial de Chambea contó con la participación de la estrella de lucha libre Ric Flair, así como la de Stone Cold Steve Austin en el clip de ¿Quién tú eres?.

8. ¿Qué significa “Dákiti”?

El primer sencillo de El último tour del mundo, en colaboración de Jhay Cortez, sigue posicionándose como una de las canciones más populares del último trimestre de 2020. Si bien no nombra en ningún momento esta palabra en la letra, los artistas decidieron titularla como Dákiti, ¿qué significa realmente?.

En conversación con el sitio Slang, Jhay afirmó que “Dákiti es una discoteca en Puerto Rico, en la capital, en el Viejo San Juan, y también es una playa en Culebra, que es una islita cerca de Puerto Rico. Y nada, le pusimos ‘Dákiti’ porque obviamente es un tema mundial, pero yo quería que tuviera algo cultural de Puerto Rico. Aparte de eso, cada vez que escuchaba el tema lo único en lo que podía pensar era en playa, en discotecas… Qué mejor que un nombre que tiene nombradas a las dos cosas: es una playa y también una discoteca“.

9. El final con el Trío Vegabajeño

Cantares de navidad es una antigua canción del Trío Vegabajeño, un icónico grupo de música popular puertorriqueña. El tema fue originalmente lanzado en el año 1999, y es parte del álbum Clásicos de Puerto Rico, Vol. 4.

El track es un cántico navideño y de año nuevo, acompañado de guitarras y percusiones, entre las que destacan las congas. Además de esto, en la letra los intérpretes contrastan la forma en que las personas adineradas y las pobres viven la navidad, exponiendo que para algunos es época de felicidad y para otros de tristeza.

Este es el único de tema de un álbum de Bad Bunny en el que él no tiene participación.

