“Me convencieron de subirla”: Las tiernas postales de Vale Roth en sus últimas semanas de embarazo

Valentina Roth se encuentra pasando sus últimas semanas de embarazo en su casa. La bailarina tiene cerca de 36 semanas y ha compartido la mayor parte del proceso a través de sus redes sociales.

Es así como sus seguidores se han ido enterando de las noticias y han ido acompañando a la influencer en este importante momento de su vida en el que espera a su primer hija, Antonia.

Y fue justamente a través de su cuenta de Instagram que la ex chica Yingo publicó una tierna pero atrevida sesión de fotos en la que muestra su embarazo en todo su esplendor.

“Amo mi guata y amo en la mujer en la que me estoy convirtiendo“, escribió Valentina en la primera fotografía.

“Puedo seguir subiendo fotitos de esta sesión? Es que no logro superarla. ¿Cuál les gustó más? Las leo”, preguntó a sus seguidores en otra de las postales realizadas por La Cunita Fotografías.

Sin embargo, la gimnasta también confesó que le había costado un poco subir una de las fotografías subidas más recientemente ya que la ponía nerviosa las críticas.

“Me convencieron de subirla, porque no sé, me daba nervio que me criticaran“, dijo.

Cabe mencionar que hace algunos días dijo que tomaría un poco de distancia de sus redes sociales porque la prensa hablaba mucho sobre ella y la sacaba de contexto.

“Nunca vas a complacer a todos“, “te ves preciosa Vale“, “ojalá todas las que fuimos mamis nos hubiéramos visto así de hermosas“, fueron algunos de los comentarios de sus seguidores, quienes no pararon de tirarle flores en las publicaciones.