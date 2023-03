Tiktoker se encontró con Quevedo en un local de Santiago: Le entregó de regalo un trago típico chileno

El cantante español Pedro Domínguez Quevedo, más conocido como Quevedo, sorprendió este jueves a sus seguidores chilenos tras ser captado al interior de un restaurante en Santiago.

Si bien el artista no ha publicado nada en sus redes sociales personales, el tiktoker Cristóbal Rodríguez, quien tiene más de 129 mil seguidores en la plataforma de videos, se propuso el objetivo de encontrar al madrileño.

“Nos dicen por interno que Quevedo está en Chile y vamos a ir a buscarlo, así que veremos qué pasa”, partió diciendo el joven, quien además llevó de regalo un trago típico chileno para el intérprete.

“Llevamos un pisco de Chile para Quevedo, así que espero que nos encontremos con él y si no, para nosotros no más”, señaló en el video que acumula más de 255 mil reproducciones y otros 43 mil “me gustas”.

Para concretar el encuentro, Rodríguez y un amigo se sentaron en una mesa del local para esperar al artista a la salida. “Nos tuvimos que pedir algo, porque no podemos estar sentados no más. Estamos esperando que termine de comer para no molestarlo”, dijo mientras comía unas papas fritas.

De esta manera, el joven cumplió con su objetivo y pudo compartir unos segundos con el intérprete de BZRP Music Sessions #52. Además, aprovecharon de entregarle su obsequio: “Es el trago más famoso de acá”, le señalaron.

Al final del registro, el tiktoker manifestó su emoción por el momento expresando que “no lo puedo creer”.

Cabe mencionar que, hasta el momento, se desconoce el motivo de la visita de Quevedo en Chile. Sin embargo, esta semana se desarrollarán dos eventos importantes que podrían contar con la presencia del artista: Lollapalooza 2023 y la primera versión de la fiesta Bresh, en la que suelen asistir famosos de distintas partes del mundo.

Revisa el momento acá: