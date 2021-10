Timothée Chalamet sorprendió al revelar nuevos detalles de su próximo trabajo cinematográfico. El actor, de 25 años, será el encargo de personificar a Willy Wonka en la nueva película basada en el personaje, por lo que ahora mostró cómo lucirá en la cinta.

En su cuenta de Instagram, el intérprete reconocido por sus actuaciones en Lady Bird y Call Me By Your Name publicó dos imágenes con las que captó la atención de sus seguidores. En una de ellas se puede ver el look que tendrá, el que está marcado por las clásicas vestimentas del personaje.

La publicación en cuestión muestra a Chalamet posando con un sombrero de copa alta de color café, una bufanda y la chaqueta que caracteriza a este icónico personaje. Algo que se destaca en la imagen es la sonrisa maliciosa del actor.

Junto con las imágenes, Timothée dejó un mensaje para aumentar las expectativas de quienes esperan impacientes el estreno de esta nueva cinta. “El suspenso es terrible, esperemos que dure”, escribió en la red social.

Hay que recordar que Wonka funcionará como una especie de precuela de lo visto en el cine. La idea es mostrar la vida de Willy previo a la apertura de su fábrica de chocolates.

El elenco del nuevo filme está compuesto por Rowan Atkinson, Jim Carter Keegan y Michael-Key, entre otros. En cuanto a su dirección, esta estará a cargo de Paul King.

Revisa las imágenes publicadas por Timothée Chalamet acá: