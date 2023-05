“Me ayudó mucho cuando era joven”: La emotiva despedida de Mick Jagger a su amiga Tina Turner

Tina Turner, la diva del pop que alcanzó el estrellato en los 80, murió durante horas de este miércoles en Suiza a los 83 años.

La noticia de su fallecimiento rápidamente dio la vuelta al mundo y causó en impacto no solo en sus seguidores, sino que también en la industria de la música.

“Tina Turner, la ‘Reina del Rock’n Roll’ ha muerto en paz hoy a la edad de 83 años tras una larga enfermedad en su casa de Kusnacht, cerca de Zúrich, Suiza. Con ella, el mundo pierde una leyenda de la música y un modelo a seguir”, dijo su representante a Variety.

Sentida despedida de Mick Jagger

Mick Jagger, uno de sus grandes amigos y vocalista de The Rolling Stones, le dedicó una sentida despedida a través de sus redes sociales, donde compartió icónicas fotografías de la intérprete de What’s Love Got to Do with It.

“Estoy muy triste por el fallecimiento de mi maravillosa amiga Tina Turner. Ella era verdaderamente una intérprete y cantante de enorme talento. Era inspiradora, cálida, divertida y generosa. Ella me ayudó mucho cuando era joven y nunca la olvidaré”, escribió Jagger.

Turner fue una persona muy importante para Mick debido a que fue la encargada de ayudarlo con su desplante en el escenario y los icónicos movimientos por los que es recordado en la actualidad.

I’m so saddened by the passing of my wonderful friend Tina Turner.

She was truly an enormously talented performer and singer. She was inspiring, warm, funny and generous. She helped me so much when I was young and I will never forget her. pic.twitter.com/TkG5VrdxXO — Mick Jagger (@MickJagger) May 24, 2023

Sin embargo, no fue el único que tuvo palabras de despedida para Tina. Desde la cantante Diana Ross hasta la cuenta de la NASA emitieron sentidas palabras para la artista que ganó ocho premios Grammy y que fue incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll en 1991.

Shocked. Saddened. Sending condolences to Tina Turner’s family and loved ones. pic.twitter.com/FGlQfjxaGh — Ms. Ross (@DianaRoss) May 24, 2023

"I was a benefactor of the energy, creativity and talents of Tina Turner. A woman who started in rural Nutbush, TN cotton fields and worked her way to the very top. Tina was a great inspiration to me when I was starting out and remains so to this day. Love you Tina. RIP.” —DH pic.twitter.com/2sqg0biujc — Debbie Harry/BLONDIE (@BlondieOfficial) May 24, 2023

(1/3) In Memoriam: Two-time Inductee Tina Turner worked hard to reimagine the role of a Black woman in rock & roll — one that was firmly placed front and center. During her time in the duo Ike and Tina Turner (inducted in 1991), her electric onstage presence forever raised the pic.twitter.com/mNkKB7O1l5 — Rock Hall (@rockhall) May 24, 2023

The magnificent Tina Turner has left us. 💔 pic.twitter.com/0FW16o4kZC — Mia Farrow 🏳️‍🌈 🌻🇺🇸☘️ (@MiaFarrow) May 24, 2023