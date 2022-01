El pasado sábado 22 de enero, Isidora “Tita” Ureta tuvo dos conmemoración en simultáneo: Su cumpleaños número 30 y la pedida de matrimonio por parte de su pololo Spiro Razis.

Al más puro estilo de la periodista, el momento se llevó a cabo mientras ambos se encontraban practicando surf en la playa de Jacó en Costa Rica, lugar donde ella está de vacaciones.

“Acá me levanto muy temprano. A las seis de la mañana ya estamos en el mar así que la petición fue amaneciendo”, expresó en entrevista con Las Últimas Noticias.

Hay dos tipos de olas, las que van a la izquierda y las que van a la derecha. Yo estaba en la de las izquierdas y Spiro en las derechas. Él me comenzó a llamar. Vi un reflejo brillando el sol, que era la cajita del anillo. Cuando me fui acercando fue entendiendo todo”, relató.

“A mí algo no me acomoda tanto son mis manos. Entonces Spiro sabe que a mí no me gustan las joyas. Yo no uso aros, collares, soy súper simple, porque cómo hago deporte no ocupo nada que pudiera engancharme”, añadió.

“Cuando iba a abrir la cajita pensaba que él sabe que no me iba a poner nada brillante. Y era un anillo de plata con forma de ola. Algo súper simple, nada ostentoso. Y eso nos representa, que somos súper simples y no nos gusta aparentar nada”, aseguró.

“Me puse el anillo y casi se me cae al mar, pero tuve buenos reflejos. Estábamos en un lugar calmado, aunque siempre hay movimiento, olas de surf que vienen una tras otra y hay que estar mirando para atrás, Menos mal el anillo me entró”, señaló.

“Me puse el anillo y pensé que tenía que responderle. Esto es algo súper conversado. No me lo esperaba ese día, pero llevamos diez años y a futuro queremos ser papás. Yo siempre fui la más chica de edad en el colegio, entonces cuando él me hablaba de compromiso yo le decía que aún me faltaba, Los 30 eran representativos, de ir un paso más allá”, reflexionó.

En ese contexto explicó que se besaron en ese momento, pero sostuvo que no son muy románticos. “Seguimos surfeando y después comenzaron a entrar al agua mis amigos, porque ese es el punto de encuentro donde nadie llama a nadie, sino que todos llegan. Y allí les mostré el anillo y les conté ahí en el agua”, afirmó.

Finalmente detalló que celebraron su cumpleaños con empanadas, ya que según ella no es muy tradicional. “Pusimos música, todo fue mágico, y místico como esperaba”.

Con respecto a la boda, reveló que será en Costa Rica y está programada para este año 2022. “Acá tenemos un lugar, una segunda casa. Y un grupo de amigas que son como almas gemelas, mujeres interesadas en el mar y el medio ambiente. Acá tenemos pensado en hacer una ceremonia legal, no por la iglesia, sino que en la playa. No hemos conversado sobre casarnos en Chile, nos falta esa parte”, sentenció.