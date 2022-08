Tita Ureta contó detalles de su encuentro con Rosalía: “A todos los fanáticos les daba besos y abrazos”

Tita Ureta iba caminando por las calles de Buenos Aires, Argentina, cuando vio un grupo de gente afuera de un hotel. Fue a ver qué pasaba y se encontró con que estaba su artista favorita: Rosalía.

La influencer además tiene entradas para su concierto Motomami World Tour, el cual tiene como sede Santiago de Chile, mañana domingo 28 de agosto, por lo que espera poder encontrarse nuevamente con la cantante, pero esta vez, en el territorio nacional.

“La verdad es que no sabía que estaría en la misma ciudad. Antes de tomar el avión a Chile, decidí sacarme la última foto en el Obelisco. Pasé por el hotel Four Seasons y había un grupo grande de gente”, dijo Ureta en una entrevista a LUN.

“De copuchenta me acerqué a preguntar qué ocurría y los fanáticos me contaron que lo más probable es que apareciera la Rosalía. Mi avión salía en poco rato, así que fui a tomarme una foto y cuando volví estaba ella“, agregó.

La conductora también relató cómo era la personalidad de la artista. “Hablaba súper despacito y escuchaba atentamente. Eso fue particular porque generalmente los artistas gritan y saludan a todos de forma general. Me llamó la atención su calma. No llegó alborotada u eufórica a saludar sino que con mucha calma”.

Además aseguró que cuando los seguidores argentinos se acercaban a la española, “a todos los fanáticos les daba besos y abrazos. Es muy de piel”.

Finalmente, Tita contó que cuando ella dijo que era chilena, la Rosalía “agarró mi teléfono y se sacó una selfie. Le llamó la atención porque era la única extranjera con otra chica”, concluyó.