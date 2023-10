Titi Ahubert desclasifica “mechoneo” con Daniella Campos tras 24 años: “Llegué llorando a mi casa”

María Isabel “Titi” Ahubert reaparecerá este sábado en televisión en un nuevo capítulo de La Divina Comida, donde compartió junto a Julián Elfenbein, Renata Bravo y Humberto Sichel.

La periodista y modelo recordará su mediático conflicto con Daniella Campos, ocurrido el 25 de julio de 1999 en una discoteque capitalina.

Recordemos que la causa de esta pelea, que terminó con un “mechoneo” por parte de Campos, se debió a un encuentro entre Ahubert y el entonces futbolista Iván Zamorano.

Titi Ahubert cuenta su verdad

A 24 años de lo ocurrido, la modelo desclasificó uno de los conflictos más recordados del espectáculo nacional y que, según algunos medios, marcó el inicio de la farándula en Chile.

“Yo todavía tengo la duda si lo del mechoneo, no sé si te incomoda hablarlo, ¿fue un mito o de verdad existió?“, preguntó Renata Bravo, a lo que Ahubert respondió tajante: “Efectivamente pasó”.

Consultada sobre si tuvo algún tipo de romance con Zamorano, Titi aclaró que “no, nunca fui novia y nunca nadie me creyó”.

“Yo invité a Iván a comer comida árabe a mi casa porque éramos amigos, y no lo invité a él solo, invité a más gente. Al final terminamos en la Skuba (discoteque) porque a él lo llamó un amigo“, aseguró.

Respecto al famoso “mechoneo” con Campos, sostuvo que “llegué llorando a mi casa, yo soy muy amiga de mi mamá. Mi mamá y yo somos una. Le dije «esta cuestión no me había pasado mamita, me pasó esto, qué vergüenza», y le lloraba, le lloraba”.

“Al día siguiente era mi cara en todas las portadas porque yo trabajaba en Mekano. Yo fui modelo siempre. Yo hacía comerciales, fui rostro durante siete u ocho años de mi vida“, agregó.

Finalmente, la ex figura televisiva contó que este episodio tuvo un fuerte impacto en su vida laboral. “Dejé de tener trabajo por eso, porque me hice famosa, me hice conocida y me cagó la pega. Me fui a vivir a Buenos Aires un año”, expresó.

