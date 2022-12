Titi García-Huidobro se sinceró y dio detalles sobre su separación con Pato Torres: “Estábamos desencantados”

Tras años de silencio, la locutora de radio, Titi García-Huidobro habló sobre su separación con el actor Pato Torres, en un nuevo capítulo del programa Sígueme y te sigo del canal TV+.

La pareja llevaba 18 años de matrimonio cuando decidió terminar la relación, además de tener dos hijos; Matías (18) y María Fernanda (13).

La también panelista del programa se sinceró sobre lo que llevó a que ambos decidieran separar sus caminos. “Se terminó el encantamiento, el amor, caímos en una monotonía en la cual es difícil de salir”, comenzó dicidiendo.

A lo anterior agregó que para ella,la ruptura había significado un fracaso.

“Cuando uno termina una relación y un proyecto de vida, de matrimonio, de familia, sientes que igual hay un fracaso, aunque fueron 18 años que estuvimos juntos, formamos una familia maravillosa con dos bellos hijos, pero tú dices pucha, por qué no nos resultaron las cosas. No nos resultaron no más”, expresó.

En esa misma línea comentó que ambos vivieron el duelo estando juntos. “Cuando nos separamos, tomamos la decisión, conversada, ya la relación había terminado hace mucho tiempo. Ya estábamos desencantados”.

Finalmente, Titi explicó que, a tres años de su separación, ha podido reflexionar sobre lo que ocurrió. “Los sentimientos van cambiando, cuando uno empieza hay cosquilleo y maripositas, después cambia a una cosa más calmada, a una cosa menos apasionada”.