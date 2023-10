¿Todo por el Team Lulo? Estefanía explicó por qué “fulminó” a Scarlette en Gran Hermano

La noche de este miércoles se dio a conocer una nueva Placa de Nominación al interior de Gran Hermano Chile, instancia en la que se informó que Scarlette Gálvez recibió una nominación fulminante, por lo que no podrá salvarse de la decisión del público.

Si bien no se les dio a conocer a los jugadores quién utilizó esta carta bajo la manga, a las afueras del encierro los fanáticos del reality show sí pudieron ver el momento en que Estefanía Galeota ingresó al confesionario para enviar directo a placa a su compañera.

Más tarde esa misma noche, la Miss Chile Internacional rompió la cuarta pared y habló directamente a las cámaras sobre el porqué de esta decisión y sus reales motivos para usar el movimiento que solo tiene una oportunidad durante el reality show.

Estefanía explica estrategia de su fulminante

“La Coni estuvo muy, muy cerca de ganar el liderazgo, si ganaba probablemente iba a salvar a Scarlette, entonces se acaban las opciones, se quedaba sí o sí“, partió diciendo Estefanía a una de las cámaras de su pieza.

Sobre por qué eligió a Scarlette, todo habría sido un plan que empezó en la prueba del líder. “Ganó Sebastián y él no la hubiese salvado, entonces yo ocupé mi carta de fulminante, me arriesgué, pero todo tenía un motivo“, continuó diciendo la participante agregando que espera sea una buena decisión y niega tener problemas con su compañera.

Para cerrar su explicación, Estefi se refirió a los conflictos que ha tenido la Familia Lulo en los últimos días y dice confiar en que se resolverán las cosas: “Yo creo en las reconciliaciones, creo en que todo puede mejorar, tiempo al tiempo. Ahora, a esperar ver qué pasa”.

Esta reflexión de Estefanía apunta a que Scarlette sería la nueva eliminada de la casa-estudio, principalmente para que la chilota y Coni puedan resolver sus problemas, sin la necesidad de una tercera persona.

Cabe destacar que el mensaje de Estefanía no tuvo reacciones positivas en redes sociales, puesto que algunos usuarios de X (ex Twitter) dicen no creer la cercanía de la Miss con Jennifer Galvarini y Constanza Capelli.

Revisa el momento:

