Tom Cruise mostró cómo hizo “la mayor escena de riesgo en la historia del cine” para Misión imposible 7

Tom Cruise compartió el set de la próxima Misión: Imposible: Sentencia Mortal, en la cual realiza la que él y su equipo describen como “la mayor escena de riesgo en la historia del cine”.

Recordemos que el actor detrás del emblemático personaje Ethan Hunt realiza todas sus escenas de acción, y esta no es la excepción. Después de 30 años interpretando al agente encubierto de la CIA, continúa haciéndolo.

Esta vez, Paramount Pictures lanzó un detrás de las cámaras del filme, donde se ve a Cruise trabajando con su equipo de producción para hacer, según el director de la película, Christopher McQuarrie, “lo más peligroso que hemos intentado”.

“Hemos estado trabajando en esto durante años. Será una motocicleta saltando de un clip a un salto base. He querido hacerlo desde que era un niño pequeño”, dice el protagonista de Top Gun: Maverick en el clip.

En detalle, Cruise va conduciendo una motocicleta a gran velocidad por el costado de un acantilado, hasta que realiza un salto base a través del cielo. Según dijo, para prepararse se entrenó durante largos meses con saltos de motocross y en paracaídas.

“Muy emocionado de compartir lo que hemos estado trabajando”, escribió en su cuenta de Twitter junto al video.

So excited to share what we’ve been working on. #MissionImpossible pic.twitter.com/rIyiLzQdMG

— Tom Cruise (@TomCruise) December 19, 2022