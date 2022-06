“¡Tom Cruise Oppa!”: Elenco de Top Gun saca su lado adorable para la premiere de la película en Corea del Sur

El pasado 18 de junio aterrizó en Corea del Sur el elenco de Top Gun: Maverick, la película más taquillera de Tom Cruise de todos los tiempos. Los actores viajaron hasta la capital del país asiático para participar de la premiere oficial de la cinta de Paramount.

Como no podía faltar, los queridos protagonistas consintieron a sus fans surcoreanos con los típicos gestos adorables que se suelen realizar en el país.

Desde el minuto en que llegaron al aeropuerto, Tom Cruise saludó a las cámaras de los fotógrafos con los populares “corazones coreanos”, sobre lo cual los internautas bromearon comentando mensajes como “¿de qué grupo de K-Pop es este idol?” y “qué lindo fue ver llegar a Cruise-oppa“.

El festival de corazones y gestos tiernos continuó en la alfombra roja, instancia en la que todos los actores interactuaron con sus fans y los medios con su “aegyo”.

“Aegyo” es el término equivalente surcoreano a ser “kawaii” (adorable en japonés). De acuerdo al sitio mumuso, se puede definir como “una forma de actuar linda que es popular en la cultura coreana, especialmente entre los ídolos de K-Pop”.

“La definición de aegyo es usar acciones tiernas en tu voz, expresiones faciales y gestos“, detalla. Son precisamente los gestos que realiza el cast de Top Gun en el siguiente video grabado durante la premiere el mejor ejemplo.

Las redes se llenaron de comentarios al respecto el minuto en que se emitió el momento, comentando cosas como “yo pensando que ya lo había visto todo en esta vida, pero eso era porque no me imaginaba a Tom Cruise haciendo aegyo“.

La cantante de K-Pop AleXa fue la encargada de animar la ceremonia del evento con su imponente puesta en escena. En la instancia, la artista presentó su hit internacional Wonderland, canción que la llevó a ganar el primer lugar en la primera edición del American Song Contest, competencia en la que representó al estado de Oklahoma.

Otra de las canciones que cantó la estrella de K-Pop fue un cover de Hold My Hand de Lady Gaga, pista principal de la banda sonora oficial de la película, la cual reúne ya casi 40 millones de visualizaciones en Youtube.

Antes de pasar por el escenario, AleXa se pudo reunir con Tom Cruise y tomarse un par de fotos con él, las cuales no dudó en compartir en sus redes sociales. “¡Fue todo un honor poder presentarme en la premiere de Tom Gun Maverick en Corea!”, escribió.

“Estoy muy feliz de haber podido pararme en frente a tantos rostros nuevos, ¡entre ellos Tom Cruise!. Una leyenda de la actuación”, finalizó.

It was such an honor to perform at the Top Gun Maverick premier in Korea! So happy to stand in front of so many new faces, including @TomCruise! Acting legend ✨#TopGun #탑건 #알렉사 #AleXa #톰크루즈 #topgunmaverick pic.twitter.com/3Gggi2kLss

— AleXa ❤️👑 (@AleXa_ZB) June 19, 2022