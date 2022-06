“¡Retrocede!”: Tom Hanks enfureció luego de que un fanático hiciera tropezar a su esposa

Un momento no muy agradable fue el que vivió el reconocido actor Tom Hanks junto a su esposa, la también actriz Rita Wilson, en Nueva York.

Y es que las últimas horas un video comenzó a circular en las redes sociales en el que se puede ver la furiosa reacción que tuvo Hanks con un fanático que, al parecer sin querer, hizo tropezar a Wilson.

El intérprete de Forrest Gump actualmente está promocionando su última película, Elvis, filme en el que da vida al manager del difunto músico, el coronel Tom Parker.

Todo ocurrió este miércoles mientras la pareja salía de un restaurant en dirección a un automóvil que los estaba esperando.

En ese momento, diferentes fanáticos se acercaron para pedir algunas fotografías, pero uno de ellos, aparentemente sin intención, hizo tropezar a Wilson, desatando la rabia del actor, quien comenzó a gritar.

Si bien a ambos se les pudo notar molestos, fue la reacción de Hanks la que más llamó la atención: “¡Esa es mi esposa, retrocede!”, se le puede escuchar decir al actor junto a un garabato.

“Lo siento, Tom”, dicen algunos de los presentes, quienes parecen haber quedado sorprendidos.

Tom Hanks momentarily, and understandably, loses his nice guy persona as over eager fans practically knock over his wife Rita Wilson. pic.twitter.com/vS2xfCqOIO

— Mike Sington (@MikeSington) June 16, 2022