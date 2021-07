El guitarrista histórico de Rage Against the Machine, Tom Morello, publicó en sus redes sociales una fotografía junto a la rapera chilena Ana Tijoux.

El músico estadounidense destacó la participación de la artista nacional en su nuevo proyecto colaborativo The Catastrophits, en compañía de la banda electrónica The Bloody Beetroots.

La intérprete de 1977 colaboró en la canción Lightning Over México, donde lanza sus letras cargadas de contenido social acompañada de la guitarra eléctrica de Morello.

“Ella es Ana Tijoux. Ella entrega el feroz verso en “Lightning Over México” del EP de The Catastrophists recién lanzado con The Bloody Betroots. ¿No lo has escuchado? Hazlo ahora”, anunció el guitarrista sobre la canción lanzada en junio.

La publicación está acompañada de una postal en que aparecen ambos en la tumba del cantautor nacional Víctor Jara.

This is @AnaTijoux. She delivers the ferocious verse you hear on “Lightning Over Mexico” on The Catastrophists EP I just released with The @BloodyBeetroots. Haven’t heard it? Check it out NOW: https://t.co/hmIGQJ6LUu pic.twitter.com/6JiV8pdW86

— Tom Morello (@tmorello) July 9, 2021