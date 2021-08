Catalina Palacios sorprendió a sus seguidores al compartir una romántica fotografía junto al doctor Rodolfo Neira.

En la postal publicada en su cuenta de Instagram, la cantante y ex animadora de televisión aparece tomada de la mano con el médico internista, quien hace unas semanas generó polémica por un video en que aseguraba que las vacunas contra el COVID-19 tenían magnetismo, una afirmación que fue desmentida por expertos en el tema.

Lee también: “Te amamos”: Dominique Gallego y Rodrigo Wainraihgt anunciaron el nacimiento de su hija Amalia

Con esta publicación, Palacios aclara en parte los rumores que comenzaron a circular en febrero de este año cuando fueron visto juntos en la playa de Algarrobo, en la Región de Valparaíso.

El posteo de la ex conductora de “Yingo” acumula más de 7.900 me gustas y más de 100 comentarios. “Qué bellos! Me encantan”, “Lindos” y “Felicidades” fueron algunos mensajes celebrando a la posible pareja.

Mira la foto acá: