El gimnasta chileno Tomás González fue uno de los invitados en el reciente capítulo de La Divina Comida, donde compartió con la modelo Lucila Vit, el actor Eduardo Paxeco y la actriz Grimanesa Jiménez. En la instancia, recordó la vez que recibió una importante ayuda económica por parte de Leonardo Farkas.

“El año 2009, fue como cómico igual, porque la Federación históricamente nunca ha funcionado bien. Entonces, no me habían inscrito en una copa (…) Logré competir, porque el presidente del Comité Olímpico logró moverse, etcétera, y cuando vuelvo a Chile me pregunta ‘¿qué haría si no te apoyaba el Estado en este minuto?»”, comenzó relatando.

Ante esta pregunta, el deportista se acordó de una “talla” que le decían sus amigos, quienes le sugerían hablar con el millonario empresario que se ha caracterizado por apoyar monetariamente a personas que lo necesitan. “Dije, «no sé, hablaría con Farkas». Yo lo tiré como una broma y salgo del punto de prensa, y me llama un representante de él”, dijo.

González contó que después de esa llamada acordó reunirse en un lugar determinado con Farkas. “Fue increíble, porque yo le conté un poco de mi historia, que a futuro quería poner una escuela y me dijo qué necesitaba, y le dije que lo único que necesitaba en este minuto eran los aparatos donde compito después, porque entrenaba en unos aparatos terribles”, relató.

“Fue así y no lo podía creer”, agregó el medallista olímpico, quien después recibió una advertencia al evidenciar “el poco apoyo que había por parte del Estado al deporte de alto rendimiento”.

Posteriormente, representantes del gobierno llegaron hasta su casa para convencerlo de no aceptar el ofrecimiento de Farkas. “Te amenazaron”, aseveró Grimanesa Jiménez, a lo que el deportista respondió: “No, pero lo sugirieron”.

“Finalmente, yo acepté y del organismo estatal compraron lo mismo que yo encargué después de mil años que estaban licitando, y lo pidieron ellos para no quedar tan mal públicamente”, agregó.