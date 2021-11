Este lunes, los padres del pequeño youtuber fallecido en agosto, Tomás Blach, más conocido como “tomii11”, dieron a conocer una emocionante noticia a través del canal de YouTube de su hijo: Recibieron el botón de diamante que entrega la plataforma.

En el video, que dura 9 minutos y 6 segundos, se ve al padre del niño recibiendo una encomienda a las afueras de su casa, la que posteriormente es abierta por su madre.

“Cuando llegaste a los 100 mil suscriptores pensamos ‘oye, este canal tiene buena pinta’, luego alcanzaste el millón de suscriptores y nos dimos cuenta de que tu éxito no era casualidad, pero diez millones no ha dejado boquiabiertos”, decía una carta que había al interior y que fue leída por su madre.

“¡Cómo lo has conseguido! 10 millones de suscriptores no es solo una cifra redonda, es más que la población de la ciudad de Nueva York. Asúmelo, ya no eres solo un gran canal, ahora eres un fenómeno mundial”, continuaba el texto.