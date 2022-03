El cantante nacional Tommy Boysen realizó una importante acusación de plagio a través de redes sociales, donde apuntó a dos colegas.

El artista urbano publicó una foto con la frase “paren la mano”, añadiendo un video donde se escucha una canción: “Idea de un tema mío hace cuatro meses atrás”.

Acto seguido, aparecen Polimá Wescoast y Young Cister cantando una letra sobre la misma base musical.

Lee también: Llegó a su vida hace más de un mes: Revelan nombre de la primera hija de Pancho Saavedra

“Estas cosas no pueden seguir pasando. Menos entre colegas del mismo país. Paren la mano, porque no es la primera, pero si la más evidente. Y espero que sea la última”, escribió el joven compositor.

“Ya no hay más espacio para seguir creyendo en las coincidencias y espero que sea la última”, agregó en sus stories de Instagram.

La respuesta

Los aludidos no tardaron en responder, y aprovecharon de comentarle a Tommy en su misma publicación, asegurando que no se trató de plagio.

“Mi hermano, de verdad te quiero mucho, tommy y siempre agradecio (sic) por colaborar conmigo en Noxe Contigo, pero créeme hermano, que en mi vida había escuchado tu idea. Soy artista, compositor y productor y tengo la capacidad para crear cosas por mí solo”, replicó Young Cister.

Lee también: Bad Bunny sufre millonarias pérdidas tras demanda de rapera por plagio en canción “Safaera”

“Tú estuviste en el estudio conmigo compartiendo cuando hicimos noxe contigo y viste el proceso hermano, sabes que aquí somos profesionales. No sé cuál es el punto de hacer esto? pero x mi mamita q en MI VIDA había escuchado tu idea, hermano, no me hace falta tampoco hermano. Respetuosamente. Bendiciones. Y no temo de comentar esto públicamente hermano y cuando quieras nos juntamos a conversar”, añadió.

Por su parte, Polimá fue más escueto y le comentó: “Hermano mío, con todo respeto, eres el artista en el que menos me inspiraría en crear algo 🙁 en serio y lo siento mucho. Nada personal, pero no era necesario”.