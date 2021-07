La actriz Tommy Dorfman, conocida por interpretar al personaje Ryan Shaver en la popular serie de Netflix “13 Reasons Why”, reveló desde su cuenta de Instagram que es una mujer transgénero, cuyos pronombres serán femeninos, sin embargo, no se cambiará el nombre.

En una entrevista con el medio Time, la intérprete señaló estar muy encantada de presentarse como la mujer que es hoy, indicando que sus apelativos son ella y ellas.

“Estoy especialmente agradecida a todas las personas trans que recorrieron este camino, que rompieron las barreras y arriesgaron sus vidas para vivir de manera auténtica y radicalmente como ellas misma. Gracias a todas las mujeres trans que me mostraron quién soy, cómo vivir y ocupar un espacio en este mundo”, sostuvo la actriz desde sus redes sociales.

Con relación a su cambio de nombre que podría vincularse directamente con su identidad de género, explicó el porqué la decisión de seguir llamándose Tommy.

“No voy a cambiar mi nombre. Me llamo como el hermano de mi madre, que falleció un mes después de que yo naciera, y me siento muy vinculada a ese nombre, a un tío que me sostuvo mientras moría. Es una evolución de Tommy. Me estoy convirtiendo en más Tommy”. Y añadió: “No es una transición. O lo es, pero no como una idea de ir a algún sitio. Sólo que en realidad soy yo mismo”, sostuvo.

Por otra parte, en la entrevista, reflexiona acerca de su transición y sobre lo que significan las relaciones de pareja en cuanto a lo emocional y cómo enfrentará a futuro los próximos desafíos en cuanto a la industria del cine y la televisión.

“Estoy pensando en cómo puedo incluir mi cuerpo trans en el cine y la televisión. Lena Dunham me dio mi primer papel como chica el año pasado; fue muy emocionante y validador. Personalmente, es una locura tener 29 años y volver a pasar por la pubertad. Algunos días me siento como si tuviera 14 años. Como resultado de este cambio, los tipos de relaciones románticas que busco son diferentes”, explicó.

Desde lo interpersonal, contó: “Tuve una relación de nueve años en la que me consideraban más masculina, con un hombre gay. Le quiero mucho, pero hemos aprendido que, como mujer trans, lo que me interesa no se refleja necesariamente en un hombre gay. Hemos tenido conversaciones increíbles para redefinir nuestra relación como amigos. La transición ha sido liberadora y clarificadora”.