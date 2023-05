“Espero encuentres lo que buscas”: El nuevo video de Tonka Tomicic por viaje al sur que generó apoyo de seguidores

Después de un largo tiempo sin actualizar sus redes sociales tras la investigación por el llamado Caso Relojes, Tonka Tomicic sorprendió este lunes al reaparecer con un registro de su nueva travesía en la Carretera Austral de Chile.

A través de su cuenta de Instagram, la animadora compartió un video de sus aventuras en el extremo sur del país, donde ha recorrido paradisíacos lugares en soledad y en la comodidad de su automóvil.

De acuerdo con la publicación que realizó en la plataforma, Tonka se grabó saliendo de Coyhaique con destino a Puerto Río Tranquilo, en la Región de Aysén.

“Me lancé a la aventura de la Carretera Austral. Primer viaje absolutamente sola. ¡Un desafío!“, escribió en el encabezado, mientras que la canción que escogió para el post fue As It Was de Harry Styles.

“Que sea un viaje de renovación”

Aunque no entregó mayores detalles en torno a sus próximos destinos, la ex pareja de Marco Antonio López, mejor conocido como Parived, recurrió nuevamente a la red para revelar su actual paradero.

“Buenos días desde el Lago General Carrera. El más grande de Chile”, escribió en una nueva publicación, la cual acompañó de un video grabado desde la orilla del cinematográfico lugar.

A los pocos minutos, el registro se llenó de comentarios, tanto de famosos como de seguidores de la comunicadora, que escribieron sus mejores deseos en esta nueva aventura para Tomicic.

“Buenos días Tonkita, a recibir las bendiciones de la Madre naturaleza, abrazos”, comentó su amigo Pedro Engel. Mientras que otra internauta fue más allá y redactó “espero que encuentres lo que buscas y necesitas, espero que este viaje también sea un viaje de renovación, te mereces lo mejor“, según se leyó en la plataforma. “Es hermoso. Disfruta bella y relájate, te lo mereces“, “qué bello viaje Tonkita, disfruta los aires limpios y la bella naturaleza de nuestro sur, un abrazo grande desde Valdivia” y “qué felicidad salir sola y encontrarse con uno misma en la inmensidad del paisaje”, fueron otras de las dedicatorias que dejaron los usuarios a Tomicic. Mira el video a continuación: Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Tonka Tomicic (@tonkatomicicpetric)