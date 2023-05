“Absolutamente sola”: Tonka Tomicic reaparece en redes y muestra su travesía por la carretera austral

No cabe duda de que fue un complicado inicio de 2023 para Tonka Tomicic luego de polémico “Caso Relojes“, en el que se vio envuelta junto a su ahora ex marido, Marco Antonio López, más conocido como Parived.

Después de un tiempo sin actualizar sus redes sociales, este lunes la animadora de televisión reapareció y en su cuenta de Instagram compartió su nueva travesía lejos de la capital: recorrer la carretera austral en soledad.

A través de un reel, Tonka mostró diferentes registros de lo que fue su primer día en los maravillosos paisajes del sur del país. Se grabó saliendo de Coyhaique en su auto con destino a Puerto Río Tranquilo.

A lo largo del video, con la canción As It Was de Harry Styles de fondo, se le puede ver manejando y también parando en algunos lugares para apreciar el verde paisaje.

“Me lancé a la aventura de la carretera austral. Primer viaje absolutamente sola. ¡Un desafío!”, escribió en la descripción del registro que rápidamente se llenó de Me Gusta y comentarios por parte de diferentes rostros de la televisión nacional.

Su día terminó con su llegada a un camping, que en en ese momento estaba cerrado, por lo que debió esperar en su auto, según explicó.

Mira el video aquí: