Tonka Tomicic rompe el silencio y defiende a Parived por el caso Joyas: “No ha hecho nada incorrecto”

Tonka Tomicic reapareció durante la noche de este lunes 11 de abril en su primera entrevista luego de que saliera a la luz el denominado caso Joyas, que involucra a su esposo, el anticuario Marco Antonio López Spagui, popularmente conocido como Parived.

La animadora participó de una conversación con Francisco Saavedra mediante un live de Instagram, teniendo palabras para explicar cuáles han sido las repercusiones que ha tenido la investigación que lidera el Ministerio Público por presuntos vínculos con una red de tráfico de relojes y joyas de alto valor.

“Agradezco no haber estado en pantalla porque fue un impacto muy fuerte. Vi varias veces los programas de televisión y esa persona de la cual están hablando no soy yo, porque decían que yo estaba involucrada en cosas horribles. Pero yo no he hecho nada malo, nada reprochable. Mi conciencia está tranquila”, comenzó señalando la ex modelo.

“Guardé silencio porque pensé que todo se iba a acelerar y que rápidamente las cosas se iban a solucionar, pero no ocurrió. Guardé silencio pensando en esperar. Para qué me voy a vincular en una investigación que fue filtrada, en esta investigación, en esta carpeta filtrada de más de 7 mil páginas donde aparece mi marido”, explicó Tomicic.

En ese contexto, reveló que a su esposo “ni siquiera lo han llamado a declarar” y que tampoco “lo han formalizado” (…). “Él está seguro que actuó correctamente y yo le creo, soy su mujer“, enfatizó.

Asimismo, precisó que ya contrató un abogado (Luis Hermosilla) porque se quiere defender. “Yo no me voy a detener hasta que todas las personas que han hablado mal de mí se hagan responsables de lo que dijeron“, indicó.

En ese sentido, Tonka Tomicic quiso remarcar la inocencia de Parived, revelando que este le ha dicho que ha actuado de manera correcta. “Yo le creo, tengo confianza en que el tiempo y la justicia harán que se imponga la verdad“.

“Yo como su mujer lo estoy acompañando y le creo. Lo que te puedo decir con mucha franqueza es que no ha hecho nada incorrecto. Imagínate tener un problema familiar y sumarle que sea televisado, además con una cuota de mentiras. Estamos juntos avanzando en uno de los periodos más difíciles que nos ha tocado vivir”, lamentó.

Finalmente, hizo un llamado hacia el Ministerio Público para que citen a Parived a declarar. “Yo tengo convicción que las cosas se van a aclarar y van a salir bien. Estamos muy unidos, con conflictos como cualquier matrimonio, pero muy unidos, nos estamos acompañando y caminando juntos”, añadió.

“Esta soy yo, no puedo ser diferente y esto me ha tocado vivir a mí. Aunque suene una locura, me siento bien. Lo he visto como un camino para sacar lo mejor que tengo. La vida me obligó a vivir esta crisis y hay algo que aprender de esto. Estoy segura de que la Tonka de seis meses más va a ser mejor, más fuerte y más potente, pero también más sensible. Tengo la certeza de que las cosas van a salir bien”, sentenció.