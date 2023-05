“Nunca había conducido tantas horas seguidas”: Tonka Tomicic puso fin a su travesía por la Carretera Austral

Luego de una travesía de 10 días, Tonka Tomicic anunció que su viaje en solitario por la carretera austral llegó a su fin.

Así lo dio a conocer en horas de este viernes a través de sus redes sociales y aseguró que incluso “me faltaron días” para recorrer las maravillas del sur de Chile.

Cabe recordar que fue el pasado 8 de mayo cuando la animadora de televisión reapareció en su cuenta de Instagram al publicar un video en el que reveló que inició un viaje “absolutamente sola”.

Con el pasar de los días, Tomicic ha ido actualizando a sus seguidores publicando diferentes registros de su recorrido que comenzó en Coyhaique.

Ahora, publicó un nuevo video en el que detalló su trayecto final. “Salí muy temprano de Villa O’Higgins para poder llegar a Chile Chico en el mismo día, más de 400 kilómetros con barcaza y El Paso Las Llaves incluido”.

“Llegué de noche y muy cansada, nunca había conducido tantas horas seguidas. Al despertar me sorprendió el sol y el viento, me contaron que siempre es así, Chile Chico es muy bello y las personas con que me encontré por el centro de la ciudad me recibieron tan amablemente”, expresó.

“Solo pude estar un par de horas para tomar la barcaza y así de Puerto Ibáñez llegar a Coyhaique para poner fin a la travesía. ¡Tantos kilómetros recorridos! Hacia afuera y hacia dentro. La Patagonia es mágica, nuestro tesoro. Voy a volver por la carretera austral norte y tantos otros lugares que quiero conocer, me faltaron días”, cerró.

Mira su publicación aquí: