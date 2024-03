“Estuvo a punto de morir”: Belén Mora se emocionó al sincerar grave episodio médico de su hijo

Belén Mora compartió un sensible momento en Top Chef Vip Chile, donde es una de las cinco mejores participantes que quedan en la recta final.

En conversación con Cristián Riquelme, la comediante sinceró un delicado episodio que vivió con su hijo hace un año y que la tiene en una situación muy emocional.

“Hace un año que estoy con una terapia muy buena y ahora sobre empatizo y me emociono mucho con todo”, reveló. Y fue justamente en ese minuto que decidió explicarle al animador del espacio culinario las razones.

Belén Mora: “Mi hijo estuvo a punto de morir”

“Cuando operaron a Ponchito el año pasado (2023) me di cuenta que lo único importante es eso. Cuando pasan estas cosas tan traumáticas uno toma perspectiva de lo que realmente es importante, de lo que realmente te afecta”, comenzó diciendo.

Y justamente se tomó unos segundos para explicar su polémico paso por la Quinta Vergara: “Por eso mucha gente no entendía que después de que me pifiaron en los últimos minutos en el Festival de Viña, yo no terminé destrozada“.

“Era porque meses antes mi hijo estuvo a punto de morir (…) Si esto no me botó, esto es un pelo de la cola”, relató. Así, la participante se mostró más fuerte frente a los desafíos que restan en el programa.

Revisa el momento a continuación:

