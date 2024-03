Mauricio Pinilla llegó a Top Chef Vip tras petición de Gisella Gallardo: “Se me fue en collera”

Durante el capítulo de este domingo en Top Chef Vip Chile sorprendió la presencia de un participante especial que llegó para acompañar a Gisella Gallardo en la cocina. Se trata de Mauricio Pinilla, su ex esposo.

Y es que el futbolista se presentó en el programa debido a que se desafió a los concursantes a competir junto a una persona cercana. En este caso, podía tratarse de un amigo, familiares o quienes fueran importantes en sus vidas.

“Estoy feliz de estar aquí y acompañar a Gissella. Tenemos muchas batallas en la cocina juntos”; indicó Mauricio Pinilla, quien fue elegido para asumir este importante rol en la competencia.

Mauricio Pinilla “se cocinó” con Gisella

“Yo he sido ‘manduqueado’ toda la vida, así que no será la excepción en esta oportunidad”, comentó el futbolista en tono de broma frente a su nuevo desafío en televisión. Sin embargo, también reveló que no fue una decisión sencilla.

“Cuando me dijo: ‘Oye, ¿te gustaría acompañarme?’ yo le dije: ‘La verdad es que no tengo condiciones’ (para la cocina). No le temo a las presiones, pero trabajar bajo presión… Se me fue en collera“, cerró.

Síguenos en