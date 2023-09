¡Totalmente renovados! Los nuevos looks de los jugadores que regresaron a Gran Hermano

Los nuevos looks de los jugadores de Gran Hermano

La noche del miércoles Gran Hermano volvió a abrir sus puertas de su hogar para recibir a los últimos cinco jugadores que regresaron al encierro y a la competencia por medio del repechaje que se definió la semana pasada.

Se trató de Fran, Skarleth, Estefanía, Alessia y Sebastián, quienes se ganaron el derecho de volver al reality gracias a los votos de sus compañeros y la decisión que tomó el público.

Para sus flamantes entradas, los competidores acapararon las miradas de sus compañeros no solo por la sorpresa de volver a verlos, si no también por lo renovados looks que eligieron para presentarse en la casa más famosa del mundo.

Y es que destacaron cortes de pelo, extensiones, impactantes rubios, llamativos outfits e incluso intervenciones quirúrgicas por las que apostaron los participantes.

Los renovados looks de los jugadores de Gran Hermano

Fran Maira

La primera en ingresar de regreso a la casa fue Fran Maira, quien apostó por lucir su rubia cabellera con largas extensiones. Además, la jugadora renovó su vestuario y eligió explotar los tonos rosados y mucho brillo para su look.

Skarleth Labra

Skarleth siguió los pasos de Maira y también llegó más rubia y con largas extensiones en su cabello. Sin embargo, el cambio más significativo fue en su cuerpo, pues días previos a su regreso a Gran Hermano, la joven se sometió a una liposucción en su abdomen.

Estefanía Galeota

La Miss Chile ya había dado luces de su cambio de look cuando participó en el congelado y ahora mostró en detalle su nuevo aspecto. Al igual que la mayoría de los jugadores del repechaje, Estefanía también hizo un cambio en su pelo y se deshizo de sus trenzas.

Alessia Traverso

Al parecer la tendencia de la noche fueron los rubios y las extensiones, pues al igual que Skarleth y Fran, Alessia decidió cambiar de aires iluminando su cabello. Además, también llevo un renovado clóset con varias joyas incluidas.

Sebastián Ramírez

El último ingreso eligió un cambio más discreto pero no por eso menos llamativo. Sebastián le puso orden a su pelo y apareció con un nuevo corte.

