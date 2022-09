Trabajando y haciendo deporte: Angélica Castro se muestra impasible en redes sociales

Angélica Castro se muestra impasible en sus redes sociales en medio de las acusaciones por parte de infidelidad de Cristián de la Fuente.

Recordemos que medios mexicanos revelaron imágenes en donde supuestamente el actor aparece engañando a la modelo.

Se trata de Univisión, medioque publicó un video que muestra al conductor chileno besando a otra mujer.

El animador chileno se refirió al tema, asegurando que “cometí un error… Una niña se me acercó, me dio un beso y no la paré. Estaba con un amigo, nos grabaron y salió ese video”.

“Es un error de borracho, de tonto. Obviamente tengo vergüenza y pena por el daño causado a mi familia y estoy muy arrepentido. Nada más, esa es la verdad”, añadió.

Por su parte, la modelo no ha hablado al respecto, pero ha compartido una serie de registros en su cuenta de Instagram, donde aparece trabajando y haciendo deporte.