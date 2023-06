La nueva y desconocida vida de Camila Nash en México: Le pagan por “carretear” casi $1 millón mensual

Gran sorpresa generó la ex chica reality Camila Nash al compartir los detalles sobre su nuevo trabajo nocturno, elque la lleva a recorrer diferentes discoteques en México, país en el que lleva casi un año viviendo.

Si bien la creadora de contenido de37 años trabaja como influencer con sus redes sociales y, además, vende contenido en la plataforma de Arsmate, ahora decidió agregar una nueva actividad laboral a su vida.

¿En qué consiste el trabajo?

De acuerdo con la información entregada por la influencer a LUN en una entrevista, Camila se encuentra trabajando como “modelo de imagen”, que consiste en asistir a diferentes fiestas en discos y “atraer clientes”.

“Me pagan por carretear y pasarla bien (…) para mí es eso, ir con toda la energía y tratar de pasarla bien. Así yo cumplo con el trabajo”, explicó Nash. Este trabajo Camila lo habría conseguido mediante Instagram, vía por la que se contactó con una mujer que se encarga de conseguir trabajadoras para las discoteques.

Respecto a cuál es el horario en el que trabaja, Nash explicó que “generalmente es de 11 o 12 de la noche a 2 o 3 de la mañana. Lo bueno de este sistema es que uno elige cuántos días una quiere trabajar y cuántos no”.

En esta misma línea, comentó la cifra aproximada que puede ganar mensualmente. “Trabajando a full una puede ganar como un millón y medio de pesos chilenos. Trabajando cuatro veces a la semana, una se hace 1.200 dólares mensuales ($940 mil). Acá pagan por día”, dijo.

No obstante, la chilena enfatizó en que no es un trabajo sencillo y quien entre al entorno, debe ser una persona fiestera. “Si no te gusta la fiesta y el ambiente, lo vas a pasar mal, se te puede hacer horrible”, mencionó.