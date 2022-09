Pedro Pascal brilla como Joel en el nuevo adelanto extendido de la serie de The Last of Us

A los fans de The Last of Us se les pondrán los pelos de punta. Revelaron el trailer extendido de la serie que adaptará la historia del primer videojuego.

A través de sus redes sociales, HBO publicó nuevas imágenes de la producción que llegará en 2023 y que tiene como protagonista a Pedro Pascal.

La nueva apuesta de la compañía se basa en el popular título exclusivo de PlayStation que llegó a la consola en 2013 a PS3 y que fue creado por el equipo del estudio Naughty Dog (Uncharted).

En este nuevo adelanto se ve un montaje con varias icónicas escenas que los seguidores de la obra dirigida por Neil Druckman reconocerán de inmediato.

Junto a su protagonista Joel, a quien dará vida el actor chileno, también aparece su co estrella Ellie, interpretada por Bella Ramsey (Game of Thrones), Marlene (Merle Dandridge) y Bill (Nick Offerman), además de vistazos al Estados Unidos post apocalíptico devastado por una infección que convierte a las personas en una especie de zombis.

“Salva a quien puedas”, dice el mensaje en redes sociales y también la voz en off de una mujer durante el trailer.

Revisa el adelanto acá: