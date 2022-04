Este domingo 3 de abril se emitirá el esperado último capítulo de la temporada final de Shingeki no Kyojin, que corresponde al episodio 87 del popular anime, titulado “El Amanecer de la Humanidad”.

El episodio aparecerá dos semanas después de su antecesor, ya que debió ser aplazado debido a una programación especial japonesa que chocaba con la fecha establecida inicialmente.

Se trata de una de las producciones japonesas que más expectación ha generado durante el último tiempo por parte del llamado público otaku. Por eso, en los días previos el estudio Mappa -que está a cargo de la animación- lanzó un trailer ante el hype de los fans.

🚨 Attack on Titan fans, DO NOT MISS THIS WEEKEND'S EPISODE! 🚨

Make sure Attack on Titan Final Season Part 2 is on your @Crunchyroll watchlist now 👉 https://t.co/JGOSvY13OW pic.twitter.com/DVpdHq9cXZ

— Funimation (@Funimation) March 30, 2022