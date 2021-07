Este jueves, se publicaron las primeras imágenes oficiales de la película House of Gucci, que cuenta la historia del asesinato del empresario italiano Maurizio Gucci.

El largometraje, dirigido por Ridley Scott, reveló durante la mañana los afiches en que se muestran cómo lucirán los protagonistas Lady Gaga, Adam Driver, Al Pacino, Jeremy Irons y Jared Leto.

Este último fue quien causó más sorpresa, ya que nuevamente se sometió a una increíble transformación quedando irreconocible.

Durante la tarde, los actores del elenco publicaron el primer tráiler de la cinta, donde se fija el 24 de noviembre como la fecha de estreno en Estados Unidos.

Cabe recordar que la cantante y actriz Lady Gaga interpretará a Patrizia Reggiani, la “viuda negra” de Gucci (Adam Driver), jefe de la mítica casa de moda al que ella ordenó asesinar en 1995.

Además, el film contará con un guion de Roberto Bentivegna y se basará en el libro “The House of Gucci: A Sensational Story of Murder, Madness, Glamour, and Greed” de Sara Gay Forden.