“Algo que no has visto antes”: Liberan impactante trailer de The Whale con Brendan Fraser irreconocible

Se reveló el esperado trailer de The Whale, la película que trae de regreso al actor Brendan Fraser luego de años alejado de la industria cinematográfica y en la que luce realmente irreconocible. En ella, el recordado intérprete le da vida a un hombre gay con obesidad, que pesa más de 270 kilos y que luego de la muerte de su novio busca reencontrarse con su hija (Sadie Sink). “Será como algo que no has visto antes”, adelantó a IndieWire. Las críticas en torno al filme son favorables e incluso se habla de una posible nominación al Oscar.