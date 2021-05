“Let there be Carnage”. Así dice el adelante de la segunda película de Venom y que protagoniza el simbionte más popular de los comic de Marvel, la que contará con la aparición de otro popular villano.

En el primer trailer de la película protagonizada por Tom Hardy, quien le da vida a Eddie Brock, nos reencontramos con el periodista, su ex pareja Anne Weying (Michelle Williams) y el mencionado Venom, que al parecer ya convive en paz con el reportero.

Pero también hace su aparición en gloria y majestad a Carnage, otro simbionte de color rojo que posee a Cletus Kasady, interpretado por Woody Harrelson, como se vio en la escena post créditos de la primera película de Venom (2018).

Tal como se había dejado ver, Kasady está preso y, si sigue la historia de los comics, será un muy sicópata asesino en serie que en las páginas solía poner en aprietos a Peter Parker incluso portando el traje negro del simbionte.

Lee también: “¿Soy tan viejo como tu padre?”: Joven tiktokera expuso que hizo match con actor de “Friends” en app de citas

Aún no se tienen mayores informaciones de la trama de Venom: Let there be Carnage, pero seguramente Eddy en su faceta de periodista se pondrá en contacto con Cletus, lo que derivará en una batalla entre ambos simbiontes por el control de la ciudad.

La secuela es dirigida por Andy Serkis, el actor que le dio vida a Gollum en la trilogía de The Lord of the Rings de Peter Jackson y al mono César en la saga de Planet of the Apes. En 2018, ya se había puesto tras las cámaras al dirigir la versión live-action de Mowgli.

Mira el primer trailer de Venom: Let there be Carnage: