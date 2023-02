Baterista de Blink-182 publicó lesiones en sus dedos y aumentan rumores de baja de la banda de Lollapalooza Chile

Mucha expectación causa la presentación de la banda estadounidense Blink-182 en la edición 2023 de Lollapalooza en Chile. Y es que el grupo de pop punk se ha transformado en uno de culto y es parte de los más fuertes del cartel para este año, cuya presentación está agendada para el domingo 19 de marzo en el Parque Bicentenario de Cerrillos.

Sin embargo, una lamentable noticia podría romper con las ansías de los fanáticos de poder ver a Blink en vivo en uno de los festivales más importantes de la música.

La razón sería una posible baja de la banda del cartel debido a lesiones que ha sufrido el baterista Travis Barker durante sus ensayos.

“Ayer estaba tocando la batería en los ensayos y me rompí el dedo tan fuerte que me lo disloqué y me rompí los ligamentos”, escribió Travis en su cuenta de Twitter el pasado 8 de febrero.

I was playing the drums at rehearsals yesterday and I smashed my finger so hard I dislocated it and tore the ligaments 🤬

— Travis Barker (@travisbarker) February 8, 2023