Travis Scott eliminó su cuenta de Instagram después de publicar una foto de sí mismo vestido como Batman para Halloween.

La reacción de los fanáticos al disfraz no fue buena, y muchos lo molestaron por parecer un bicho en lugar de un superhéroe.

Scott había posado con un traje de Batman marrón chocolate, junto a autos y equipaje que combinaban.

El domingo por la mañana, su cuenta de Instagram fue eliminada.

Otros fanáticos especularon que Scott pudo haber eliminado su cuenta porque está a punto de lanzar nueva música. Lo último que estrenó fue Franchise (Remix) con Young Thug y MIA, a finales de septiembre.

También está trabajando en un concierto para un evento con Fortnite y recientemente tuvo una colaboración de comida con McDonald’s.

Travis Scott tryna look like Batman this Halloween, but he built more like the Flea pic.twitter.com/wDYUujGPvH

— Jose Saenz (@3315Saenz) November 1, 2020