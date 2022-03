El momento más tenso de la noche del pasado domingo en la ceremonia 94 de los Premios Oscar, fue sin dudas la cachetada que le dio Will Smith a Chris Rock.

¿Qué sucedió? Rock bromeó sobre el aspecto de Jada Pinkett, esposa de Smith. El comediante dijo que le gustaría ver a la mujer en G.I. Jane 2, haciendo alusión a la película en que Demi Moore debió raparse para interpretar su papel. El problema surgió ya que Pinkett sufre de alopecia, lo que claramente no le cayó en gracia.

Tras notar la incomodidad de su mujer, el protagonista de King Richard se levantó de su asiento, se dirigió hasta el escenario y le lanzó un feroz cachetazo al comediante estadounidense.

Lee también: El mensaje que publicó el hijo de Will Smith tras el golpe de su papá a Chris Rock

Al volver a su asiento, Smith le gritó “¡Mantén a mi esposa fuera de tu maldita boca!”.

Momentos más tarde y tras ganar el Oscar a Mejor Actor, Will Smith ofreció disculpas a la Academia y a los asistentes, pero señaló que “el amor te causa hacer cosas locas, soy un defensor del amor, me estoy esforzando por amar a la gente y no tengo por qué sonreír y aguantar ninguna broma”.

Mientras que, este lunes la policía de Los Ángeles declaró que Chris Rock no presentará cargos tras la agresión recibida en la ceremonia, pero que estarán disponibles si decide hacerlo más adelante.

Lee también: Abrazos y lágrimas: El detrás de cámara tras el golpe que le dio Will Smith a Chris Rock

La prensa y la cercanía entre Jada y Chris

En el año 2005, Jada Pinkett-Smith trabajó en la primera película de Madagascar, en la que también estaba Chris Rock. A partir de ese momento, varios medios señalaron que habría existido un romance entre ellos. En esa época, se veían posando alegremente durante la promoción del film animado.

Los rumores continuaron en las dos entregas posteriores de Madagascar, a pesar de que nunca hubo una confirmación.

Polémica previa en los Oscar de 2016

La tensa relación entre los actores tiene parte de su génesis en la ceremonia de los Oscar de 2016, ocasión en la que el comediante era el presentador oficial y aprovechó para burlarse de la familia Smith.

Lee también: La advertencia de Anuel AA por la cachetada de Will Smith a Chris Rock

En esa edición los actores de raza negra decidieron boicotear los premios, porque no había ningún intérprete negro nominado en las categorías más importantes.

Smith y Pinkett encabezaron las protestas y no acudieron a la ceremonia en símbolo de desaprobación, situación que no pasó desapercibida por Rock y fue nombrada dentro de uno de sus monólogos.

“¿Qué ha pasado este año? La gente se volvió loca. Spike [Lee] se volvió loco. Jada se volvió loca. Will se volvió loco. ¡Todo el mundo se volvió loco! Jada dijo que no venía. Pensé, ‘¿ella no está en una serie de televisión?’. ¿Jada va a boicotear los Oscar? Jada boicoteando los Oscars es como si yo boicotease los calzones de Rihanna. Además, no estaba invitado”, se burló el comediante estadounidense en esa oportunidad.

Lee también: “La escena, el camarógrafo”: Los memes y reacciones que dejó el golpe de Will Smith a Chris Rock

A esta polémica se une un intercambio de palabras por medio de las redes sociales en el 2018. Ocasión en que Smith publicó una foto deseándole un feliz cumpleaños a su ex esposa, Sheree Zampino, a lo que Chris respondió con un comentario que se volvió viral.

“Wow. Tienes una esposa muy comprensiva”, publicó en las redes sociales.

Chris Rock y su aparición en el Príncipe del Rap

Will Smith y Chris Rock se conocen desde hace tres décadas, cuando ambos coincidieron en la serie, El príncipe del Rap, protagonizada por Smith. En el año 1995 Rock protagonizó uno de los episodios realizando un cameo.

Desde ese momento, ambos habrían entablado una relación de amistad, razón por la cual se les veía juntos con frecuencia.

Revisa a continuación parte del episodio: