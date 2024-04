Las tres promesas que Kaminski le hizo a Carla Jara para volver con ella tras admitir romance

Este viernes, Carla Jara entregó su testimonio en Podemos Hablar por primera vez, respecto de su separación con Francisco Kaminski, tras haber cumplido 11 años de matrimonio.

La actriz aseguró que una vez corroboradas sus sospechas, Francisco Kaminski intentó retomar su relación con ella, prometiéndole una serie de cosas que inclumplió al poco tiempo.

Las promesas de Kaminski a Carla Jara

En una entrevista exclusiva que duró cerca de 40 minutos, Carla Jara comentó que ella sospechaba desde hace meses porque le llegaban mensajes anónimos, pidíendole que pusiera atención a la relación que existía entre Kaminski y Camila Andrade.

Asimismo, también aclaró que confirmó la situación durante sus vacaciones en Brasil a raíz de los mensajes de Andrade, pero su expareja no admitió la situación hasta volver a Chile, donde le pidió una segunda oportunidad.

“Pasan dos días en las que él me pide una conversacion, yo le dije que sí, obviamente yo queria resolver todo esto” explicó Jara, quien además agregó: “Me dice que me quiere pedir perdón, que me ama por sobre todas las cosas”.

En esa misma línea, reveló que durante esa conversación Kaminski admite que los mensajes eran reales, pero que no tenía intenciones con Andrade, haciéndole promesas para recuperar su matrimonio.

De acuerdo al relato de Carla, Kaminski prometió renunciar al programa, tomar terapia e ir al psiquiatra “para ver por qué me pasó esto y que podamos estar bien y podamos ser la familia que éramos”.

Finalmente, Carla Jara aseguró que el animador no cumplió sus promesas y que puso excusas para renunciar a su trabajo, trabajando en horarios extendidos, momento en el que decide terminar definitivamente su matrimonio.

Revisa el video:

Síguenos en