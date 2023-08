“Estoy dolida, estoy lastimada”: Trini confrontó la tensa relación con Coni en el momento más inesperado

Durante la jornada de este jueves, los participantes de Gran Hermano debieron enfrentarse a un incómodo desafío con tal de conseguir el presupuesto para la compra de alimentos semanal.

Una instancia que Trinidad Cerda aprovechó para poder conversar con Constanza Capelli sobre el quiebre de su amistad e intentar aclarar algunos malentendidos durante su convivencia en la casa-estudio.

“¿Puedo decirte algo? Recién dijiste que… bueno estabas contando lo del Seba y todo, dijiste que no quieres tener a nadie más en contra. A mi no me tienes en contra, Coni“, comenzó la tripulante de cabina.

“No quiero que pienses así de mí. Cuando hablo con mis amigos, siempre intento incluirte en las actividades como con el rito de la Luna o la cocina. No me tienes en contra. Independiente de lo que pasó, sé que quizás no volvamos a ser amigas de nuevo, pero yo no estoy en contra de nadie”, le comentó.

Finalmente, la participante reflexionó sobre su distanciamiento y las peleas que tienen en ocasiones producto de su acercamiento a Sebastián, la actual pareja de Coni.

“Sé que eres la persona que está más alejada de mí en la casa, la única yo creo, pero no estoy en contra y quiero que te saques de la cabeza que podría llegar a pasar algo con el Seba porque no es así. Nunca fue así y nunca va a ser así”, concluyó.

La respuesta de Constanza

“No es eso, Trini, son otras cosas. Agradezco que me lo digas, pero prefiero ver acciones más que me digas algo“, señaló en primera instancia.

La bailarina fue enfática en señalar que entiende la situación, pero que aún así las acciones de Trini la decepcionaron.

“Creo que te conocí el tiempo que estuvimos juntas y, simplemente, estoy sorprendida no más. Estoy dolida, estoy lastimada“, concluyó.

Incómodo desafío de Gran Hermano

Esta semana, los participantes debieron dividirse en dos grupos y compartir una sola cama por siete horas.

Todos deben evitar tocar el piso para no ser descalificados, por lo que deberán arreglárselas para acomodarse y evitar caer al suelo durante las horas que dure la competencia.

