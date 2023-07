Trini le contó a Pincoya y Francisco los gritos de fan afuera de la casa: Omitió importante detalle

Algunos jugadores de Gran Hermano Chile fueron sorprendidos por gritos de un fan en las afueras de la casa y que fueron los siguientes: “Coni, te amo” y “Trinidad, eres una traidora”. Pero quienes se perdieron de esto fue precisamente la familia Lulo, quienes se enteraron porque Trini les contó… aunque no todo. “Dijeron Trinidad, escuché clarito Trinidad, y el gallo gritó súper fuerte (…) no escuché lo que dijo, pero escuché Trinidad”, reveló. “Escuché algo de Trinidad y espontánea, pero no la he hecho nunca”, continuó diciéndole a Jennifer. Luego Francisco se sumó a la conversación, quien bromeó con que “a lo mejor era don Sata que venía, si el diablo existe po’”.