“Si tu sabes que este personaje viene a…”: Trini cuestionó seriedad de la relación entre Coni y Sebatián

La amistad entre Trinidad y Constanza parece no mejorar y, con la llegada de Sebastián a la casa de Gran Hermano Chile, la relación entre las chicas mantiene el ambiente tenso.

Esta tarde, Trini junto a Francisca y Skarleth se propusieron hacer merengue, instancia en la que aprovecharon de conversar sobre el grupo que duerme en la otra pieza de la casa. Mientras compartían el postre, la tripulante de cabina decidió desahogarse con sus conflictos con Coni.

Las palabras de Trini

“Cuéntanos bien, la gente está esperando tu respuesta, Trini”, le dijo Fran usando un batidor a modo de micrófono. “Son comentarios pesados que hacen sentir mal”, comentó Trinidad entristecida, pero sin mencionar directamente a quién se refiere.

Hablando indirectamente de Coni y Sebastián, la rubia le preguntó: “¿Crees que la relación con esta persona se puede remediar? ¿Por qué?”. Un breve “no” llegó rápidamente por parte de Trini, quien agregó que “de mi parte ya no porque ha habido muchas faltas de respeto, tratos mal, yo no me quiero exponer”.

Siguiendo en esta línea, Trini explicó que no quiere estar rodeada de personas negativas sino más bien de aquellos que buscan el lado positivo a las cosas. “¿Sientes que te lo merecías?“, fue la siguiente pregunta de Fran, haciendo alusión a los malos momentos que pasó su compañera.

“Yo lo intenté varias (veces) y me gané varios malos tratos, por mi lado no más, se acabó”, cerró la entrevistada. Por su parte, Fran asumió estar de acuerdo con lo que dijo la otra participante. “Pusieron al personaje antes que a ti”, dijo sobre la elección de Coni a Sebastián por sobre su amistad con Trini.

“Si tú sabes que este personaje viene a hacer una tarea, tómalo como tal. Creo que tomarse en serio una relación con este personaje después de tres días de haber llegado y enojarse porque le está pidiendo besos a los demás, es como ‘mmm'”, dijo Trini agregando que no sabe si es que esa relación seguirá o no.

