Trini respondió a memes tras conflictos en Gran Hermano: “No estoy cruzando la cordillera, pero…”

Trinidad Cerda siguió como una televidente más el complejo fin de semana que se vivió en la casa de Gran Hermano Chile, luego de una seguidilla de discusiones entre jugadores y ha monitoreado lo que comentan las redes sociales.

Estas discusiones tuvieron como protagonistas a Constanza Capelli, Jennifer Galvarini, Raimundo Cerda y Francisca Maira, quien se convirtió en la 11° eliminada de Gran Hermano Chile.

Los conflictos incluyeron tensos cruces de palabras entre Coni y Fran, luego que esta última reconociera que conocía a Raimundo hace tres años. Esto provocó la furia de Capelli contra el jugador y la reciente eliminada del reality show.

Además, La Pincoya vivió un difícil momento después de encarar a Maira por fuertes dichos en contra ella. Ambas jugadoras casi terminan a los golpes y algunos compañeros intervinieron para evitar un conflicto mayor.

La reacción de Trinidad Cerda

Trinidad, quien hasta ahora mantiene el récord de la eliminada con mayor porcentaje de votación en Gran Hermano Chile, dio a entender que ha visto lo que comentan de ella en redes tras las peleas de los jugadores.

A través de Instagram, la tripulante de cabina publicó una historia indicando que “me he reído mucho con los memes, nunca pensé que iba a ser un meme andante“.

“No estoy cruzando la cordillera, pero quizás en algunos días o en un tiempo más lo voy a hacer si es que me eligen para el repechaje”, indicó.

Trini ya esta en camino a cruzar la cordillera y trepar la casa para unir los corazones ♥️ #GranHermanoCHV #TheLulosShow pic.twitter.com/q1dqZd8HVo — miguel (@miguelvalll) September 4, 2023

Sobre la posibilidad de volver al encierro, Cerda manifestó que “iría con mucha valentía y con ganas de dar vuelta todo lo que pasó, de poder estar ahí”.

Asimismo, confirmó que acompañará a Francisca Maira cuando llegue al estudio de Chilevisión tras abandonar el programa.

“La voy a recibir, me da gusto verla, la extraño mucho. Y también decirles que estoy agradecida por todos sus mensajes, apoyo y cariño que me entregaron y me han entregado en los últimos días”, concluyó.

Fede estaba cantando single ladies, ahora si q la trini está comprándose un pasaje a Buenos Aires#TheLulosShow pic.twitter.com/xEBk025NkU — jo 🫀 (𝓵𝓾𝓵𝓸'𝓼 𝓿𝓮𝓻𝓼𝓲𝓸𝓷) (@avecesmedicenjo) September 4, 2023

Mira la declaraciones de Trini acá:

